Origi al Milan: a fine mese l'okay definitivo? Le ultime novità

© foto di DANIELE MASCOLO

La trattativa era già stata improntata negli scorsi mesi, quando, dopo il calciomercato invernale che aveva portato a disposizione di Stefano Pioli il solo e giovanissimo Lazetic, Maldini e Massara avevano individuato in Divock Origi l'attaccante giusto per la prossima stagione.

In arrivo

Nei prossimi giorni, dunque, il tutto dovrebbe concretizzarsi con il passaggio dell'attaccante belga classe 1995 al Milan. Origi, infatti, non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno con il Liverpool e sarà sostanzialmente libero di scegliersi la nuova squadra dopo la finale di Champions League contro il Real Madrid, prevista per il 28 maggio a Parigi.

I dettagli

Origi ha già, di fatto, l'accordo con il Milan per un contratto di quattro anni a circa 4 milioni di euro netti a stagione; una volta ufficializzato il tutto, l'attaccante belga si unirà al gruppo di Stefano Pioli, andando poi a giocarsi il ruolo da titolare nel Milan con Olivier Giroud. C'è attendere ancora qualche giorno, invece, per la decisione sul futuro di Zlatan Ibrahimovic.