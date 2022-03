Origi-Milan: un altro rinforzo dalla Premier dopo Tomori e Giroud

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Milan vuole pescare nuovamente dalla Premier League. Come riporta il Corriere dello Sport, i dirigenti rossoneri sono convinti che, per aumentare la competitività della rosa, bisogna puntare su profili abituati a giocare in club di spessore. Dopo Tomori e Giroud, dunque, Maldini e Massara sono pronti a regalare a Pioli un altro rinforzo proveniente dall’Inghilterra: si tratta dell’attaccante belga Divock Origi, il quale andrà ad affiancare Giroud e, molto probabilmente, Ibrahimovic qualora lo svedese dovesse prolungare di un anno il contratto in scadenza a giugno.