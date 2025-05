Padova, per TMW c'è l'idea Bartesaghi per rinforzare la difesa

vedi letture

E' già tempo di programmazione per il Padova, che dopo aver concluso con una gioia il campionato di Serie C, deve farsi trovare pronto anche per affrontare una categoria complessa come quella cadetta. Oltre a capire se Matteo Andreoletti siederà ancora in panchina, c'è anche da ragionare sul mercato per poter costruire una rosa all'altezza della situazione.

L'idea del resto è sempre quella di comporre l'organico con elementi di esperienza e giovani promettenti con un bagaglio già interessante. Nell'ultima categoria rientra a pieni titoli Davide Bartesaghi, classe 2005 di proproetà del Milan e quest'anno in forze al Milan Futuro. Com'è noto la squadra Under-23 rossonera è retrocessa in Serie D e di conseguenza alcuni giovani elementi di valore potrebbero pensare di accasarsi altrove.

Proprio per questo motivo la società biancoscudata avrebbe messo nel mirino l'esterno mancino di 19 anni. Oltre a non aver neanche raggiunto ancora i vent'anni, Bartesaghi ha del resto già acquisito una buona dose di esperienza, come raccontano la 10 presenze in Serie A, di cui una perfino da titolare. In più la duttilità del ragazzo, che può anche essere impiegato come terzo di difesa, gioca a suo ulteriore favore. Ancora non c'è nulla di ufficiale chiaramente, ma l'impressione è che il Padova, alla luce di tutto quanto riportato di sopra, possa tentare l'affondo.