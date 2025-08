Musah-Napoli, ritorno di fiamma: l'arrivo di Jashari spingerebbe l'americano verso Conte

Le sorprese in merito al mercato del Milan in questa calda estate 2025 non sembrerebbero essere finite qui. Infatti, l'arrivo di Ardon Jashari rappresenta un'importante tassello in entrata per la rosa di Max Allegri, ma per un giocatore che arriva..uno che va.

Infatti, come riportato dal noto esperto di trattative Gianluca Di Marzio, il Napoli torna a fare sul serio per Yunus Musah: gli azzurri infatti, avevano già avuto diversi contatti con il Milan per il centrocampista nei mesi scorsi.

Per la squadra di Conte, Musah sarebbe un profilo per completare gli acquisti in entrata. Un giocatore che darebbe equilibrio alla squadra: i contatti, di fatto, non si sono mai interrotti e potrebbero presto farsi più insistenti nei prossimi giorni.