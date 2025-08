Occhio a Thiaw: allacciati i contatti col Newcastle, che studia un'offerta

Attenzione a Malick Thiaw. Il tedesco potrebbe lasciare il Milan al termine di questa finestra di mercato. Secondo quanto riporta il collega Matteo Moretto, il Newcastle ha allacciato nuovi contatti per arrivare al difensore centrale e valuta pertanto di formulare una prima offerta ufficiale da far pervenire ai rossoneri.

Il no al Como a luglio

Ricordiamo che all'inizio del mese di luglio, Thiaw ha detto no al Como che aveva trovato un accordo con il Milan per il trasferimento a titolo definitivo per un costo di 25 milioni per il cartellino e un contratto di 4 milioni al calciatore. Anche il Crystal Palace si era mostrato interessato. Tuttavia la volontà di Thiaw è, semmai dovesse lasciare il Milan, farlo per un club che gioca le coppe europee e il Newcastle potrebbe garantirgli la vetrina della Champions League. Attualmente il giocatore ha un contratto in essere fino al 2027.

Tonali e Botman, gli affari e i duelli Milan-Newcastle

Non è la prima volta che i Magpies e il Diavolo fanno affari, basti ricordare il trasferimento in Inghilterra di Sandro Tonali nell'estate del 2023 per poco meno di 60 milioni di euro. Newcastle che soffiò ai rossoneri invece nel 2022 il difensore olandese Sven Botman, che sembrava destinato a trasferirsi in Italia.