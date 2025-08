Di Stefano: "Jashari sempre più vicino al Milan, l’accordo tra le parti trovato negli ultimi minuti. 34 mln + 3, mancano gli ultimi dettagli"

Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, racconta le ultime su Jashari al Milan. Ci siamo quasi per il trasferimento dello svizzero a Milano. Queste le sue dichiarazioni: "Jashari è sempre più vicino al Milan, l’accordo tra le parti è stato trovato negli ultimi minuti. 34 milioni + 3 di bonus, mancano solo i dettagli. Operazione definita sì, ma non conclusa.

Non è totalmente chiusa, mancano ancora dei dettagli che stanno limando in questi momenti e credo che nella giornata di oggi si possa arrivare definitivamente alla fumata bianca. Diciamo Jashari virtualmente sta per indossare la maglia del Milan".