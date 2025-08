Vlahovic e non solo: quante scadenze 2026 che possono diventare occasioni quest'estate

Mercato in corso, con un occhio a chi dal 1° luglio 2026 potrebbe essere un free agent. Entriamo in una fase in cui i giocatori a scadenza possono essere dei veri e propri affari e non è un caso che uno dei nomi più importanti, come Dusan Vlahovic, possa arrivare al Milan a condizioni economiche inimmaginabili fino a un anno fa. D'altro canto i rossoneri dovranno cercare di risolvere la questione Mike Maignan, che rischia di emulare il suo predecessore Gianluigi Donnarumma, che lasciò il Milan a parametro zero nell'estate del 2021. Lo stesso Donnarumma che è entrato anch'egli nell'ultimo anno di contratto col Paris Saint-Germain. Questi i potenziali free agent più interessanti.

PORTIERI

Yassine Bounou (34, Al-Hilal)

Thibaut Courtois (33, Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (26, Paris Saint-Germain)

Ederson (31, Manchester City)

Mike Maignan (30, Milan)

Edouard Mendy (33, Al-Ahli)

Ilan Meslier (25, Leeds)

Manuel Neuer (39, Bayern Monaco)

Nick Pope (33, Newcastle)

Yann Sommer (36, Inter)

DIFENSORI

Ola Aina (28, Nottingham Forest)

Dani Carvajal (33, Real Madrid)

Andreas Christensen (29, Barcellona)

Raul Asencio (22, Real Madrid)

Merih Demiral (27, Al-Ahli)

Lucas Digne (31, Aston Villa)

Danilho Doekhi (27, Union Berlino)

Juan Foyth (27, Villarreal)

Eric Garcia (24, Barcellona)

Marc Guéhi (24, Crystal Palace)

Raphael Guerreiro (31, Bayern Monaco)

Ko Itakura (28, Borussia Mönchengladbach)

James Justin (27, Leicester)

Aymeric Laporte (31, Al-Nassr)

Tariq Lamptey (24, Brighton)

Jhon Lucumi (27, Bologna)

Ibrahima Konaté (26, Liverpool)

Kalidou Koulibaly (34, Al-Hilal)

Harry Maguire (32, Manchester United)

Tyrell Malacia (26, Manchester United)

Vitaliy Mykolenko (26, Everton)

Christian Mosquera (21, Valencia)

Emerson Palmieri (30, West Ham)

Andrew Robertson (31, Liverpool)

Antonio Rudiger (32, Real Madrid)

Marcos Senesi (28, Bournemouth)

Niklas Sule (29, Borussia Dortmund)

John Stones (31, Manchester City)

Dayot Upamecano (26, Bayern Monaco)

Oleksandr Zinchenko (28, Arsenal)

CENTROCAMPISTI

Marco Asensio (29, Paris Saint-Germain)

Rodrigo Bentancur (28, Tottenham)

Yves Bissouma (28, Tottenham)

Julian Brandt (29, Borussia Dortmund)

Marcelo Brozovic (32, Al-Nassr)

Emre Can (31, Borussia Dortmund)

Frenkie de Jong (28, Barcellona)

Julio Enciso (21, Brighton)

Fabinho (31, Al-Ittihad)

Nabil Fekir (31, Al-Jazira)

Leon Goretzka (30, Bayern)

Amadou Haidara (27, Lipsia)

Daichi Kamada (28, Crystal Palace)

Sean Longstaff (27, Newcastle)

Weston McKennie (26, Juventus)

Frank Kessié (28, Al-Ahli)

Koke (33, Atletico Madrid)

Rolando Mandragora (28, Fiorentina)

Sergej Milinkovic-Savic (30, Al-Hilal)

Ruben Neves (28, Al-Hilal)

Otavio (30, Al-Nassr)

Lorenzo Pellegrini (29, Roma)

Andreas Pereira (29, Fulham)

Bernardo Silva (30, Manchester City)

Adrien Rabiot (30, Marsiglia)

Giovanni Reyna (22, Borussia Dortmund)

Valentin Rongier (30, Marsiglia)

Mykola Shaparenko (26, Dinamo Kiev)

Talisca (31, Fenerbahce)

Quinten Timber (24, Feyenoord)

ATTACCANTI

Simon Adingra (23, Brighton)

Yunus Akgun (25, Galatasaray)

Karim Benzema (37, Al-Ittihad)

Ben Doak (19, Liverpool)

Paulo Dybala (31, Roma)

Odsonne Edouard (27, Crystal Palace)

Breel Embolo (28, Monaco)

Sebastiano Esposito (23, Inter)

Roberto Firmino (33, Al-Ahli)

Bryan Gil (24, Tottenham)

Serge Gnabry (29, Bayern)

Callum Hudson-Odoi (24, Nottingham Forest)

Mauro Icardi (32, Galatasaray)

Daniel James (27, Leeds)

Robert Lewandowski (36, Barcellona)

Sadio Mané (33, Al-Nassr)

Bryan Mbeumo (25, Brentford)

Aleksandar Mitrovic (30, Al-Hilal)

Rodrigo Muniz (24, Fulham)

Ethan Nwaneri (18, Arsenal)

Allan Saint-Maximin (28, Al-Ahli)

Jadon Sancho (25, Manchester United)

Fabio Silva (22, Wolverhampton)

Leandro Trossard (30, Arsenal)

Dusan Vlahovic (25, Juventus)

Timo Werner (29, Lipsia)

Callum Wilson (33, West Ham)

Jonas Wind (26, Wolfsburg)

Yoane Wissa (28, Brentford)

Edon Zhegrova (26, Lille)