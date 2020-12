Papu Gomez, le big restano alla finestra: tutti però lo vogliono solo gratis

Milan, Inter e Roma sono alla finestra per capire cosa accadrà nel rapporto tra Atalanta e Papu Gomez. Non è detto che non si possa arrivare ad una tregua fino a giugno però al momento l'ipotesi più plausibile sembra comunque la cessione. La Dea però non ha intenzione di farlo partire gratis, mentre le big interessate sarebbero disposte a prenderlo solo a titolo gratuito o al massimo in caso di cessioni illustre che nel ruolo non sono al momento contemplate. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.