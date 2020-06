Paquetá allontana il San Paolo: "In Brasile il mio cuore è solo per il Flamengo"

Nella giornata odierna alcune voci dal Brasile hanno accostato con insistenza Lucas Paquetá, centrocampista rossonero, al San Paolo. Il fantasista verdeoro ha voluto spegnere queste speculazioni con un messaggio pubblicato sulle sue stories Instagram: "Ogni giorno dicono che vado in un club diverso. Ho tanto rispetto per il São Paulo, ma questa notizia non è vera ragazzi!!! Tutti sanno che il mio cuore è rosso e nero (Flamengo, ndr). Non mi vedo di nuovo in Brasile se non per tornare a casa mia. Un abbraccio a tutti".