Dal Portogallo si torna a parlare di Florentino Luis al Milan. Secondo i rumors lusitani, il club rossonero avrebbe trovato un principio d’accordo col Benfica sul prestito con obbligo di riscatto. Nell’operazione - come riporta Tuttosport - non rientrerebbe Lucas Paquetà, il quale percepisce uno stipendio troppo alto per i canoni della società di Lisbona.