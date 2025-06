Pasotto: "I nomi per sostituire Theo sono quelli di Udogie, Cambiaso, Firpo e De Cuyper"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su quelli che potrebbero essere i sostituti di Theo Hernandez al Milan: "Il Milan ed Hernandez si salutano e si separano. Theo starebbe infatti per accettare la proposta dell’Al-Hilal messa sul piatto nei giorni scorsi ed è quindi in procinto di trasferirsi a Riad, in quella Saudi League alla continua ricerca di giocatori e personaggi di respiro internazionale. In termini economici, si tratta della consueta offerta indecente: per lui sono pronti 18 milioni netti a stagione, una cifra evidentemente capace di superare le comprensibili perplessità di un giocatore che, a 27 anni, sa di avere ancora davanti a sé svariate stagioni ad alto livello. E in termini economici si ritiene soddisfatto anche il Milan: dall’Arabia è pronto un bonifico da 30 milioni per il cartellino del nazionale francese, cifra ritenuta congrua al quarto piano di via Aldo Rossi.

Il Milan può quindi iniziare a guardarsi intorno con maggior vigore. I nomi sulla lista per sostituire un titolarissimo come Theo sono quelli di Udogie, Cambiaso (nome che farebbe particolarmente felice Allegri, per evidenti motivi), Junior Firpo e De Cuyper. Hernandez saluta dopo sei anni a Milanello fatti di 262 partite e ben 34 gol. Pareva uno di quei matrimoni destinati a durare più o meno per l’eternità, ma in quest’ultima stagione il rapporto prima si è incrinato e poi del tutto rotto tra il mancato accordo sul rinnovo contrattuale (scadenza 2026) e un paio di insubordinazioni disciplinari gravi (il cooling break di Roma e il rigore scippato a Pulisic a Firenze), oltre a errori sul campo costati carissimi. Un punto evidente di non ritorno. Ora è tempo di voltare pagina per tutti".