Passerini: "Da quello che mi risulta, si stanno riallacciando i rapporti per il rinnovo di Leao"

MilanNews.it

Carlos Passerini, giornalista de il Corriere della Sera, sul rinnovo di Leao: "Se mi aspettavo un calo di rendimento del genere? No, non me l’aspettavo. Credo sia soprattutto un problema di concentrazione, non fisica o tattica. A incidere anche il fatto che tanti avversari, ormai, hanno imparato a conoscere il suo talento e ad arginarlo. Credo – anche se lo stesso Pioli dice che non è così – che il tema del rinnovo contrattuale stia incidendo sulle sue prestazioni. Il fatto che ci sia grande confusione, con più persone che si occupano di questo tema spinoso, sta sicuramente contribuendo. Leao è uno di quei ragazzi che, quest’anno, non è riuscito a fare il salto di qualità rispetto all’anno scorso. Ha disputato una grande stagione nell’anno dello scudetto, mentre quest’anno – in cui c’era bisogno di confermarsi, e sappiamo tutti che fare questo è più difficile – sta fallendo", si è così espresso a AllMilan.it.