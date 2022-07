Passo in avanti De Ketelaere-Milan: manca solo il Bruges... La chiusura è vicina

MilanNews.it

Altro giorno passato e altro passo avanti nella trattativa tra il Milan e il Club Bruges per Charles De Ketelaere. Non c’è ancora la chiusura definitiva, ma (quasi) tutto sembra ormai presagire alla conclusione in positivo dell’affare.

Chiari segnali

Nella giornata di ieri, si è venuti a conoscenza di una doppia iniziativa del calciatore belga; in primis, in totale autonomia, ha scelto di ridursi l’ingaggio originariamente pattuito pur di dare un altro segnale al Milan e poi, d’accordo con il Bruges, non si è allenato con il gruppo squadra per una scelta del club di prevenzione.

Gli aggiornamenti

Il Milan, dal canto suo, ha rilanciato due giorni fa con una offerta da 35 milioni bonus compresi a fronte di una richiesta del Club Bruges di almeno 35 milioni di euro. La chiusura sembra davvero vicina: mancano veramente alcuni piccoli dettagli da limare. Poi, finalmente, l’affare dovrebbe chiudersi per la felicità di tutti.