Pavlovic resta in uscita dal Milan: idea Disasi per la difesa

Dopo il no al Fenerbahce, Strahinja Pavlovic rimarrebbe comunque in uscita dal Milan. Oltre al club turco, infatti, nelle scorse ore ci sarebbero stati dei sondaggi anche da parte di Leicester e Stoccarda, con il club tedesco disposto a prelevare il serbo in prestito con diritto od obbligo di riscatto.

Il Milan non avrebbe alcuna intenzione di aprire a questa formula, ma il futuro in rossonero di Pavlovic resta comunque in bilico. Nel frattempo, scrive questa mattina Tuttosport, la dirigenza rossonera avrebbe già individuato il profilo sul quale andare a puntare in caso di parte del numero 31. Dalla Francia si parla infatti con insistenza di Axel Disasi, classe 1998 ex Monaco che il Chelsea nell'estate 2023 ha pagato la bellezza di 30 milioni di euro.

Il francese è oramai ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca ai Blues, motivo per il quale potrebbe essere un'opportunità di mercato che il Milan potrebbe non farsi scappare.