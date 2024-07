Pavlovic si può sbloccare con la partenza di Malick Thiaw

Questa potrebbe essere la settimana decisiva per vedere Strahinja Pavlovic al Milan. Il club rossonero continua a lavorare ininterrottamente per abbassare le pretese del Salisburgo che era partito da una richiesta di 25 milioni mentre il Diavolo ha sempre spinto per stare sotto i 20 milioni. Ed è proprio su questa cifra che si può chiudere la trattativa nei prossimi giorni. L'accordo con il giocatore c'è già da tempo: il serbo è pronto a firmare un contratto di 5 anni da 1.5 milioni circa.

Questa trattativa però potrebbe sbloccarsi definitivamente con un'altra, in uscita. Si parla di Malick Thiaw che, come è noto, è finito sui radar del Newcastle United: il club britannico è interessato e ha iscritto il nome del tedesco nella sua lista degli obiettivi ma ancora non ha formulato un'offerta ufficiale. Per il calciatore il Milan vuole almeno 40 milioni di euro, data la lunghezza del contratto e la giovane età. Lo riporta stamattina il Corriere della Sera.