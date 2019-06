Pedullà: "De Rossi, due no a Fiorentina e Milan"

Daniele De Rossi è stato cercato negli ultimi giorni anche da due club italiani. Esattamente Fiorentina e Milan che gli hanno chiesto la disponibilità, pronti a formulare un’offerta. Ma l’idea di De Rossi non cambia, ovvero la sua volontà è quella di non accettare – fino a prova contraria che oggi non c’è – offerte provenienti dalla Serie A, per una forma di profondo rispetto nei riguardi della Roma. Ora deve una risposta al Boca: la sua idea potrebbe essere quella di fare sei mesi in Argentina e poi valutare la MLS. Ma nulla può essere escluso, anche la possibilità che decida di lasciare il calcio giocato per dedicarsi alla carriera di allenatore, come suo papà Alberto. Ora De Rossi è in vacanza, presto prenderà una decisione definitiva.