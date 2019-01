Pedullà: "Deulofeu-Milan, giornata chiave. Lui vorrebbe, ma…"

Gerard Deulofeu e le indiscrezioni Milan dei giorni scorsi. Confermate. Lui vorrebbe, anche tanto: si trova bene a Londra, ma è stato benissimo a Milano sponda rossonera. E ci tornerebbe subito, sapendo che il Milan cerca un esterno con quelle caratteristiche e ha sondato diverse piste non tutte semplici. Oggi è una giornata chiave per capire soprattutto la posizione del Watford: sulla cifra e sulla valutazione non ci sarebbero problemi, va vinta le resistenza inglese su un calciatore arrivato (è costato 13 milioni di euro più 4 di bonus) appena l’estate scorsa. E bisogna individuare un sostituto. Ma di sicuro, dopo i rumors emersi nei giorni scorsi, il Milan ci sta provando seriamente. In lista resta Groeneveld del Bruges, considerate le difficoltà attuali per Carrasco, il primo della lista.