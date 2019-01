Pedullà: "Il Chelsea insiste per Higuaín ma il Milan non rinuncia al prestito"

Intreccio fra Premier e Serie A con Alvaro Morata possibile partente e Gonzalo Higuaín priorità del Chelsea. Queste le parole di Alfredo Pedullà a Sportitalia: "Se Morata dovesse andare al Siviglia, affare di cui si parla in questi giorni, significa che Sarri a breve non sarà più il tecnico del Chelsea. C'è qualche frizione tra lui e la dirigenza, come testimonia anche l'affare Pulisic di cui l'ex Napoli non sapeva nulla. Rimanendo sul tema Morata, qualora dovesse partire, i due nomi per il Chelsea sono sempre gli stessi: Cavani, ma è difficile, ed Higuain che è la priorità. Ma i Blues hanno poca manovra perché il Milan vuole tenere il prestito dell'attaccante, la Juventus non vorrebbe girare il prestito e in tutto questo Sarri vorrebbe comunque infilarsi e fare un'offerta alta. In tutto questo, il Chelsea libererà Morata solo se avrà la certezza di arrivare a uno di questi due attaccanti".