Pedullà: "Il retroscena: Saint-Maximin, quella voglia (intatta) di Milan. E in futuro…"

Allan Saint-Maximin è un profilo che piace tantissimo al Milan. Il club rossonero – come raccontato – a fine gennaio aveva fatto un tentativo per l’esterno offensivo classe ’97, ma il Nizza aveva alzato un muro perché non intendeva privarsi del proprio gioiello a stagione in corso. Lo stesso Saint-Maximin aveva accolto positivamente l’interesse del Milan, manifestando la sua voglia (intatta) di trasferirsi in Italia alla corte di Gattuso. Il Nizza ha memorizzato questo desiderio, il Milan era uscito allo scoperto e in futuro ci riproverà, ma dipenderà soprattutto dalla qualificazione alla prossima Champions League. Anche perché la valutazione del cartellino fatta dal Nizza è superiore ai 30 milioni di euro. In ogni caso, il francese di origini guadalupensi piace moltissimo sia allo staff tecnico che alla proprietà rossonera, un profilo promosso su tutto il fronte. In passato Saint-Maximin era finito sul taccuino dell’Atalanta, ora il Milan resta alla finestra in vista dell’estate.