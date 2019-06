Pedullà: "Milan, domani giorno chiave per Veretout"

Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito internet alfredopedulla.com, ha parlato della possibile operazione che potrebbe portare Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, al Milan: "Per Jordan Veretout al Milan quello di domani sarà un giorno chiave. Ci sarà un nuovo contatto tra il club rossonero e l’agente del centrocampista per sciogliere le ultime riserve e poi formalizzare la proposta alla Fiorentina. I viola continuano a valutare il francese non meno di 25 milioni, un investimento che il Milan ha intenzione di fare, tenendo conto che – dopo Krunic – Giampaolo ha la necessità di avere un altro centrocampista. Al club rossonero piace Sensi, ma non alle condizioni del Sassuolo, intriga Praet in uscita dalla Samp, in Spagna nelle scorse ore hanno accostato Ceballos. E intanto la Roma aspetta, pronta a intervenire su Veretout, sa che in questo momento il Milan ha le carte in mano. E domani può essere un giorno decisivo…".