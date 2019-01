Pedullà: "Milan, nuovi contatti per Duncan. La posizione del Sassuolo. E Sensi…"

Le buone notizie arrivate sul fronte Biglia, che dovrebbe essere a disposizione per fine mese, non modificano gli obiettivi del Milan che vuole prendere un centrocampista a ogni costo. Ci sono stati nuovi contatti con il Sassuolo per Alfred Duncan, il nome che vi avevamo proposto a sorpresa diverse settimane fa. E’ vero che il Sassuolo non cede a gennaio, ma l’attuale situazione di classifica e gli ottimi rapporti con il Milan possono consentire un’eccezione. La valutazione di Duncan è tra i 18 e i 20 milioni, quella di Sensi di almeno 25. E su Sensi il Sassuolo fa qualche resistenza in più, almeno oggi. Con il club emiliano i discorsi vanno comunque avanti, pur considerando i paletti che oggi il Milan deve rispettare.