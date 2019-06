Pedullà: "Praet una priorità per Giampaolo, attesi sviluppi per Veretout"

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha parlato del mercato del Milan attraverso il proprio sito: "Tre sere fa vi avevamo raccontato a sorpresa l’irruzione della Sampdoria per Ruslan Malinovskyi, centrocampista di qualità classe 1993 del Genk. Vi avevamo parlato di uno scatto fortissimo, superata l’Atalanta, Samp in pole e percentuali altissime per la riuscita dell’affare. Siamo vicini alla svolta, tutto confermato, operazione sotto i 15 milioni, un grande colpo per Di Francesco. Ora può uscire Praet che è una priorità per il nuovo Milan, Giampaolo lo vorrebbe utilizzare davanti alla difesa. Il Milan sta provando per Torreira, nei prossimi giorni ci saranno sviluppi per Veretout, ma Praet è un nome in grande evidenza. Il Milan vorrebbe allargare l’operazione ad Andersen, ma precedenza a Praet che ha mercato all’estero ma che tornerebbe volentieri dall’allenatore che lo ha trasformato da trequartista e mezzala e che potrebbe utilizzarlo da regista".