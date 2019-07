Pedullà: "Rilancio Milan per Veretout: il francese gradisce la soluzione rossonera e spinge per un rapido epilogo"

Incontro finito a Casa Milan. E rilancio rossonero per Jordan Veretout:ora l’offerta alla Fiorentina è di 18 milioni più 2 di bonus, abbiamo quindi toccato il muro dei 20 milioni. Il rilancio che era stato programmato già da ieri. Soprattutto non c’è Biglia, almeno in questa operazione e malgrado il gradimento di Montella. La Roma non si arrende, ma il Milan avanza. Veretout gradisce la soluzione rossonera e spinge per un rapido epilogo.