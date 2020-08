Pedullà: "Tonali, un capolavoro Milan per un centrocampo da sballo"

Sandro Tonali è un capolavoro del Milan, soprattutto nella tempistica. L’Inter era in chiaro vantaggio fino a martedì, ma il club rossonero ha lavorato sottotraccia, ha recuperato, ribaltato, sorpassato. Nelle ultimissime ore l’Inter ha comunicato la rinuncia definitiva, ma il Milan aveva già le marce altissime. E nelle prossime ore, quasi sicuramente già domani, incontrerà Beppe Bozzo per gli accordi definitivi sull’ingaggio, probabile quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Con il Brescia c’era già un’intesa per un totale tra i 35 e i 38 milioni, diritto oppure obbligo a questo punto cambia poco. Semplicemente perché se spendi 10 milioni per il prestito hai deciso automaticamente di provvedere al riscatto, diritto o non diritto, oltretutto perché stai parlando di un talento in rampa di lancio come Tonali. L’Inter che ha cambiato idea non sminuisce, anzi nobilita il perfetto tempismo rossonero.