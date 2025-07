Pellegatti: "Il Milan si sta stancando del gioco legittimo del Bruges, ma non cambia obiettivo"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla trattativa per Ardon Jashari: "Il Milan è convinto che se anche dovesse arrivare a 40, e non ci arriverà, il Bruges andrebbe alla Premier chiedendo 45. Il Milan si sta stancando del gioco legittimo del Bruges. Il Milan non cambia obiettivo, perché farebbe il gioco del Bruges, con Jashari che sarebbe costretto a dire si ad altri club. Lui è innamorato del Milan".

LE ULTIME SU JASHARI AL MILAN

Ed anche l'ultimo rilancio del Milan per Ardon Jashari è stato rifiutato dal Club Bruges. I 33.5 milioni di euro più bonus non hanno soddisfatto le richieste dei nerazzurri di Belgio, che continuano a pretenderne 35 per il centrocampista svizzero classe 2002.

Ci potremmo aspettare un nuovo rilancio da parte del Diavolo nei prossimi giorni, ma il direttore sportivo Igli Tare è stato chiaro, precisando che oltre questa cifra la società rossonera non si spingerà. Adesso la questione è tra il Club Bruges e il ragazzo, visto che dalle parti del Jan Breydel Stadion sarebbe rimasti infastiditi dal comportamento del giocatore e dalle pressioni ricevute, soprattutto sui social.