Pellegatti: “Kulusevski non verrà al Milan. Illusione durata poche ore”

Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube ha parlato delle trattative di mercato dei rossoneri: “Kulusevski, illusione durata poche ore. Da Torino hanno detto subito impossibile, dal Milan filtra che non ci sia nessuna conferma. Un’illusione durata poche ore. Ci sono stati dei movimenti, ma tiro la riga alla fine della giornata e dico che il giocatore non verrà al Milan, ma non ci sono le basi per farlo".