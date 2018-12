Pellegatti: "Milan, possibile incontro con l'agente di Barrios del Boca"

Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale Youtube, ha rivelato alcuni aggiornamenti relativi al mercato del Milan: “Mi è arrivata la voce di un incontro che potrebbe avere luogo oggi tra Leonardo e Maldini e l’agente di un giocatore colombiano, un centrocampista: Wilmar Barrios. È un giocatore oggi del Boca Juniors ma già protagonista al Mondiale con la Nazionale. Ha partecipato alle Olimpiadi del 2016 e ha giocato partite da protagonista nel Mondiale. È un centrocampista che è già entrato nelle mire del Real Madrid che lo sta seguendo e che interessa anche alla Roma. È un centrocampista di interdizione, è una possibilità in più per Gattuso per far respirare Kessie e Bakayoko che si sono dovuti sobbarcare l’onore e l’onere di guidare il centrocampo del Milan. Barrios darebbe qualità e quantità a questo Milan. Un giocatore non solo per i sei mesi ma del futuro. È nato il 16 ottobre del 1993, è nel pieno della sua forza e della sua carriera. potrebbe esserci l’ostacolo clausola. Il Real Madrid è stato subito informato della clausola di 25/27 milioni. Il Milan una cifra importante sul mercato la vuole mettere, deve potenziare la squadra e vuole andare in Champions League. Il Milan vuole tornare competitivo ai massimi livelli, non salendo sul treno della Champions ci sarebbero problemi per il futuro. Il Milan ha le idee chiare. Attenzione a questa voce di Barrios, che potrebbe essere un rinforzo importante per il Milan di oggi e di domani. Presentarsi a Jedda con Paquetà e Barrios sarebbe un buon segnale per il Milan”