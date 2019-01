Pellegatti: "Milinkovic-Savic al Milan? Impossibile a gennaio"

Carlo Pellegatti ha commentato, attraverso il proprio canale Youtube, la voce che vorrebbe il Milan interessato a Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio: "Nonostante ci sia questa voce, rimane un acquisto impossibile per gennaio, secondo me. Attenzione, si era detta la stessa cosa anche quando si parlava per la prima volta della Juventus interessata a Cristiano Ronaldo. Nel calcio tutto è possibile, però che il presidente Lotito ceda uno dei pezzi pregiati, con la Lazio che potrebbe aver problemi ad arrivare quarta, sembra veramente improbabile. Al Milan, però, non servono giocatori per tracheggiare, ma giocatori che onorino il lavoro di Gattuso e dei suoi ragazzi. Spendere soldi per giocatori che in futuro potrebbero non servire, sarebbero soldi buttati via. Meglio investire in modo mirato, con acquisti giovani, ma che servano subito per la squadra allenata da Gattuso".