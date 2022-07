Pellegatti: "Non solo De Ketelaere: Milan e Bruges parleranno anche di Noah Mbamba"

MilanNews.it

Carlo Pellegatti, in un video pubblicato sul suo canale di YouTube, ha parlato così del mercato del Milan: "Oggi Milan e Bruges non parleranno solo di De Ketelaere. Dal Belgio mi è arrivata questa indiscrezione da verificare, ma che ci potrebbe stare: i due club parleranno anche di Noah Mbamba, centrocampista classe 2005 di origine congolese. E' un giocatore che ha già debuttato in prima squadra e anche in Champions League. Il Milan potrebbe prenderlo e lasciarlo al Bruges in prestito o girarlo in prestito a qualche altra squadra. E' un profilo che piace molto in via Aldo Rossi".