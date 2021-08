Pellegatti: "Per Florenzi manca ancora qualche dettaglio"

Il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sul suo canale Youtube soffermandosi sulla trattativa tra il Milan e la Roma per Florenzi: "Mi hanno detto che ci sono ancora dei dettagli da limare. Quindi, anche se tutti la danno per sicura - ed è sicura, voglio pensare che sia sicura - non possiamo, però, dare ancora l'ufficialità. Aspettiamo, dunque, magari con il video di stasera. È un giocatore che dà caratura internazionale, qualità, professionalità e carisma. La strada è intrapresa: si devono solo sistemare le ultime cose e magari già domani - non lo escludo - le visite mediche e giovedì l'arrivo a Milanello".