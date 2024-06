Pellegatti: "Sia André che Rabiot vanno seguiti, cioè sono piste non roventi ma non sono piste morte"

Carlo Pellegatti ha parlato dei movimenti di mercato del Milan: “Sia André che Rabiot vanno seguiti, cioè sono piste non roventi ma non sono piste morte. Sono piste vive. Sarebbe importante per il Milan acquisire Rabiot. Di questo André ne parlano benissimo e il fatto che ci sia il Liverpool che lo voglia”.

Sull'intesse per Rabiot: “Non ci sono ostacoli per Rabiot, ma si tratta di decidere se mettere 15 o 16 milioni di euro. Il Milan ci ragiona visto che Moncada è francofono, Veronique è francese. Possibile visto che rimane in Italia, in una grande squadra, fa la Champions League. Tutto sta a vedere il solito discorso: ha una squadra inglese che gli da quelle cifre? Sarebbe un bel colpo a livello di caratura”, ha dichiarato a Radio Rossonera.

LE ULTIME DA MILANEWS SU RABIOT AL MILAN



L’Interessamento del Milan per Adrien Rabiot è ancora vivo, ma adesso si ha una road map più definita. Il centrocampista francese ha fatto sapere alla Juventus che prenderà una decisione dopo la fine dell’europeo della Francia. Dunque, finché i blues sono nella competizione, lui non vuole fare altro che pensare all’Europeo.

Il Milan rimane alla finestra, pronto a intensificare i contatti con mamma Veronique specie se Rabiot e la Juve dovessero andare a rottura e, negli ultimi giorni, filtra un po’ di pessimismo da Torino, con la Juve che sarebbe restia al pagamento di una commissione importante alla mamma-agente. Però con Rabiot tutto può succedere, come testimonia l’accordo annuale della scorsa stagione.