Pellegrino, definito il passaggio in prestito all'Huracan: si aspetta l'ufficialità

Non solo Luka Romero, anche un altro giovane argentino di proprietà del Milan cambia squadra in mezzo alla stagione: si tratta del centrale difensivo classe 2002 Luca Pellegrino che in estate era stato mandato in prestito all'Independiente. Dopo aver giocato appena 438 minuti per un totale di 7 presenze, il calciatore è pronto per cambiare aria: manca solo l'ufficialità per il suo trasferimento in prestito all'Huracan, sempre in Argentina, dove disputerà il Torneo di Apertura. Attesa a ore l'ufficialità.