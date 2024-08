Per Abraham si continua a parlare dell'ipotesi Milan

Continua la rivoluzione in casa Roma voluta dalla coppia Daniele De Rossi-Ghisolfi. La società giallorossa avrebbe attuato una politica completamente diversa rispetto a quella degli ultimi anni, che la starebbe portando a sfoltire una rosa extra-large non solo per una questione numerica, ma anche per far quadrare i conti a livello di monte ingaggi e non solo.

Per questo motivo, considerato anche l'arrivo di Dovbyk, Tammy Abraham ad oggi sarebbe un di più per questa Roma, oltre che una riserva con un contratto pesantissimo, se non addirittura insostenibile. Ed è per questo motivo che la dirigenza rossonera gli starebbe cercando una nuova sistemazione in vista di questa stagione, con i club di Premier League che al momento si sono mostrati piuttosto timidi non presentando nessuna offerta ufficiale per l'attaccante.

Nel frattempo, scrive Il Corriere dello Sport, per Abraham si continua a parlare dell'ipotesi Milan, anche se l'annuncio in conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic chiude un po' a questa soluzione.