Per Chukwuemeka c'è il rischio asta. Entusiasmi raffreddati in casa Milan

Se non dovesse arrivare Renato Sanches, il Milan avrebbe già individuato un piano B con Carney Chukwuemeka. Talentuoso centrocampista dell'Aston Villa non ancora 19enne che ha stregato molti club europei e che sarebbe un colpo con potenziale. Proprio il grande interesse suscitato in giro per l'Europa ha raffreddato gli entusiasmi iniziali in via Aldo Rossi, dove non vogliono rendersi partecipi di nessun tipo di asta. Il giocatore, per la verità, scade nel giugno 2023 ma il Villa chiede comunque più di 15 milioni.