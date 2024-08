Per Kone è sfida Milan-Roma: entrambi i club pronti a mettere sul piatto 15 milioni

Aggiornamenti che arrivano da Sky riguardanti Manu Kone: tanto Milan che Roma hanno fatto sapere al Borussia Mönchengladbach di essere pronte a mettere sul tavolo 15 milioni per il cartellino del centrocampista francese.

"Entrambi i club hanno fatto sapere al Borussia che sono pronti a mettere sul tavolo circa 15 milioni di euro. I tedeschi vorrebbero di più, perché devono dare una percentuale al Tolosa e all'agente. Oggi, mercoledì 28 agosto, i giallorossi dovrebbero avere un contatto diretto con l'agente di Koné, con cui il Milan parla già da tempo, visto che è lo stesso agente di Maignan".

Kone ha saltato la gara d'esordio in Bundesliga proprio per essere preservato in vista del suo trasferimento. Il Milan intanto ha salutato Yacine Adli ma l'affondo decisivo può dipendere dalla posizione di Ismael Bennacer, per il quale ci sarebbe l'interesse dell'Al-Qadisiyah e che per il terzo giorno consecutivo non si è presentato a Milanello.