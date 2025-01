Per l'estate occhi su un pupillo di Conceiçao: il mediano Varela

Il Milan deve necessariamente correre ai ripari per trovare un centrocampista che possa dare riposo e far riprendere fiato a Fofana e Reijnders che, dal punto di vista fisico, stanno venendo stressati oltremodo e infatti hanno perso di lucidità nelle ultime partite. Secondo quanto viene riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport 24 i rossoneri sarebbero sì su un mediano in mezzo al campo ma per la sessione estiva.

Il nome che viene tirato fuori è un pupillo di Sergio Conceicao, un suo ex giocatore ai tempi del Porto: si tratta del classe 2001 argentino Alan Varela. Un obiettivo per l'estate soprattutto perché in questa fase, a gennaio, sarebbe difficile ottenere una buona trattativa con il club lusitano. In questa stagione Varela è sceso in campo 21 volte totali: 16 in campionato e 5 in Europa League. In tutta la sua permanenza con l'attuale tecnico rossonero, invece, ha collezionato 43 presenze, togliendosi anche lo sfizio di tre gol e due assist.