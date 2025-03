Per la difesa il Milan segue Diego Coppola dell'Hellas Verona

L'ultima parola spetterà ovviamente al nuovo direttore sportivo del Milan, ma la dirigenza rossonera starebbe già cominciando a tracciare delle linee guida in vista del prossimo calciomercato estivo. Il tutto dipenderà anche da chi arriverà in panchina, ma l'incertezza relativa al futuro di Fikayo Tomori quasi obbliga il Diavolo a muoversi d'anticipo in vista di quello che verrà.

Ed a fronte di questo, scrivono i colleghi di Tuttosport, il Milan avrebbe cominciato a seguire Diego Coppola, difensore classe 2003 dell'Hellas Verona. Colonna portante del reparto arretrato di Paolo Zanetti, il giovane centrale scaligero ha fino a questo momento collezionato 27 presenze in stagione, 26 delle quali in Serie A Enilive.

L'ottima stagione di Diego Coppola non sta passando inosservata, con il Milan che avrebbe cominciato seriamente a seguirlo anche a fronte della sua duttilità, caratteristiche che oggi manca nell’organico milanista. Il numero 42 ha poi un legame non troppo lungo con il Verona, fino al 2027. Tradotto: in estate il Diavolo potrebbe seriamente pensare di portarlo in rossonero.