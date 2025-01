Per Ricci a gennaio si fa complicata: le due alternative rossonere

In questo momento il calciomercato del Milan sembra essere concentrato principalmente sulla fase offensiva. Da un lato c'è Noah Okafor partito alla volta della Germania per sostenere le visite mediche dopo le quali sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Lipsia; dall'altro c'è l'ipotesi che porta a Marcus Rashford che prende sempre più piede, almeno nella testa della dirigenza a Casa Milan e nella speranza che l'operazione possa diventare preso realtà.

In tutto questo però è possibile che il Milan voglia puntare anche su un centrocampista, in attesa di capire come tornerà effettivamente Ismael Bennacer e se Loftus-Cheek, ma anchen Musah, potrà beneficiare sul lungo periodo dell'arrivo di Sergio Conceicao. Il sogno per i rossoneri rimane Samuele Ricci ma attualmente è un sogno proibito: infatti nonostante si volesse anticipare la concorrenza in questa sessione, è molto difficile pensare che il Torino possa acconsentire adesso alla partenza del suo miglior gioiello. Le due alternative arrivano sempre dalla Serie A: Warren Bondo del Monza e un po' più defilato rispetto alle scorse settimane Reda Belahyane del Verona.