MilanNews.it

Giorgio Perinetti, ex ds, tra le altre, di Napoli, Palermo e Siena, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha spiegato che in Belgio ci sono alcune occasioni interessanti anche per i club italiani: "In Belgio si potrebbe fare qualche ottimo affare. De Ketelaere del Bruges potrebbe essere uno di questi. Il Milan è già piuttosto avanti...".