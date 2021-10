Pisa, emissari di Southampton e Lipsia per seguire dal vivo Lucca

Emissari dall’estero ieri in Italia per Lorenzo Lucca. Secondo quanto riportato da TuttoB.com, in occasione del match dell’Italia U21 andato in scena allo U-Power Stadium di Monza contro la Svezia erano presenti sugli spalti dell’impianto brianzolo gli osservatori di Southampton e Lipsia per visionare dal vivo il centravanti del Pisa rivelazione di questo avvio di stagione in Serie B. L'ex Palermo in Serie A ha già catturato le attenzioni di club come Juventus, Milan e Fiorentina.