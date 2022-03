Pobega ha convinto il Milan: in estate tornerà in rossonero dal Torino per restare con Pioli

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Pobega tornerà al Milan per restare. Lo spiega Tuttosport oggi in edicola: dopo l'anno in Serie B con la maglia del Pordenone, il centrocampista si sta confermando anche al Torino con Ivan Juric. 24 presenze, 4 gol e 1 assist, sta dimostrando di avere le caratteristiche giuste per inserirsi nella mediana di Stefano Pioli e prendere il posto di Tiemoué Bakayoko il cui riscatto dal Chelsea è sempre più difficile.