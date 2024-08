Pobega in chiusura al Bologna: operazione in prestito con diritto di riscatto

Tommaso Pobega si appresta a diventare un nuovo calciatore del Bologna in questo calciomercato. Mai realmente preso in considerazione da Paulo Fonseca, se non durante la tournée negli States dove ha collezionato solo 68' in tre partite, il centrocampista italiano si appresta a tornare a lavorare con Vincenzo Italiano, che ha già avuto nell'incredibile anno allo Spezia, il suo primo in Serie A.

Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle ultime ore ci sono stati dei contatti molto positivi tra i due club, con Pobega che avrebbe già dato massima apertura alla destinazione. La formula discussa con il Milan è un prestito con diritto di riscatto.