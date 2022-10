Potter su Leao al Chelsea: "È un top player, poi quello che accadrà non lo so"

MilanNews.it

Nel corso della conferenza stampa a Stamford Bridge, il tecnico del Chelsea Graham Potter ha risposto anche ad una domanda sul suo gradimento vero Rafa Leao, giocatore del Milan per il quale i Blues avevano avuto un approccio informale in estate con Maldini: "Sono davvero sorpreso in modo positivo da quello che ha fatto, fa la differenza in attacco con gol e assist, congratulazioni, è un top player. Poi quello che sarà in futuro non saprei ma sta giocando davvero bene col Milan. Ha le capacità e il talento di poter giocare bene anche in Premier League".