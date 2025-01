Pressing Bologna su Calabria: anche Okafor e Loftus-Cheek sul mercato

Ore caldissime in casa Milan sul mercato. Da una parte tutte le trattative per l'attacco, con Morata verso l'addio e Santiago Gimenez primo nome per sostituirlo, ma ci sono anche altre trattative in ponte, soprattutto in uscita. La prima riguarda il possibile passaggio di Davide Calabria al Bologna. I felsinei hanno sondato il terreno per il capitano rossonero che dopo l'arrivo di Walker e la discussione animata con Sergio Conceicao potrebbe accettare di cambiare aria per continuare la sua carriera altrove.

Okafor e Loftus-Cheek.

Altri due nomi sulla lista dei possibili partenti sono quelli di Noah Okafor e Ruben Loftus-Cheek. Sul primo il Milan attende la risposta del Tottenham dopo che l'attaccante è stato proposto agli Spurs nelle scorse ore. Nella giornata di oggi è atteso il sì o il no del club inglese, che sta valutando l'affare.

Per quel che riguarda invece Loftus-Cheek il Diavolo sta aspettando le eventuali offerte che potrebbero arrivare in questa ultima settimana di mercato e secondo quanto abbiamo raccolto la dirigenza è attenta anche a possibili innesti last minute in mediana qualora il calciatore dovesse lasciare il capoluogo lombardo nel corso delle prossime ore.