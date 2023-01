MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non arriverà un portiere per la prima squadra in questo gennaio ma si potrebbero mettere le basi per un estremo difensore giovane per la squadra primavera. Si tratta del francese Noah Raveyre, classe 2005, in forza al Saint Etienne e in scadenza di contratto il prossimo giugno. La dirigenza rossonera sta trattando. Lo riporta il Corriere dello Sport.