PSG e United su Donnarumma: il Milan lo valuta tra i 50 e i 60 milioni

Secondo quanto riporta gazzetta.it, Gianluigi Donnarumma continua ad essere nel mirino di PSG e Manchester United, che sono in attesa di capire se il futuro del portiere del Milan sarà lontano o meno da Milanello. Il club di via Aldo Rossi valuta Gigio tra i 50 e i 60 milioni di euro. Se ai rossoneri dovesse arrivare un'offerta "all’altezza" sarà valutata, anche perché in casa rossonera si risparmierebbe sui circa 22 milioni lordi che lo stipendio di Gigio costerà alla casse del club per i restanti due anni di contratto.