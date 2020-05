PSG, Kouassi potrebbe non rientrare nei piani: c'è il Milan

Tempo di Ramadan, fino al 23 maggio. Poi per il presidente del PSG Nasser Al Khelaifi sarà tempo di pensare al mercato. L’arrivo a Parigi del numero uno del club è previsto per fine mese, quando verranno delineate le strategie di mercato. Si cercherà uno sconto per riscattare Icardi dall’Inter, il PSG vorrebbe inserire nell’operazione Draxler, che però non sembra orientato ad andare via in virtù di una situazione personale ed ambientale a lui favorevole e forte di un contratto in scadenza il prossimo anno, quando poi sarà libero di accasarsi, eventualmente, a parametro zero. Si cerca un terzino destro e c’è l’idea Debuchy del Saint Etienne oggi favorito su De Sciglio. In difesa difficile al momento arrivare a Koulibaly anche in virtù delle richieste del Napoli. Da definire la posizione dei calciatori in scadenza di contratto. Da Thiago Silva a Cavani (che potrebbe andare all’Atletico Madrid ma piace anche in MLS). Al momento sembra certa la permanenza di Neymar, così come quella di Mbappé anche se c’è distanza sul rinnovo e nei prossimi giorni si tornerà a parlare. Fuori dai piani potrebbe esserci Kouassi: ci pensa il Milan, probabilmente entro qualche settimana verranno avviati i contatti. Lavori in corso, il PSG inizia a programmare il futuro del quale potrebbe fare ancora parte anche T. E da fine mese entrerà nel vivo il mercato...