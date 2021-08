QS: "Milan, per Bakayoko si lavora al prestito. Adli? Servono 10 milioni"

Il Milan, che ha definito gli ultimi dettagli con la Roma per Alessandro Florenzi, ha messo nel mirino Tiémoué Bakayoko per il centrocampo. Secondo il QS, Maldini e Massara hanno cercato ieri, in un incontro con gli intermediari della trattativa col Chelsea, di strappare condizioni come quelle che hanno portato a Florenzi. Un prestito con diritto di riscatto per il francese, al quale il Chelsea ha appena prolungato unilateralmente il contratto fino al 2023. Resta da seguire anche la pista Yacine Adli, ma in questo caso ci sarebbe da investire sul cartellino: almeno 10 milioni al Bordeaux.