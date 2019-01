QS - Milan, torna l'idea Falcao in caso di addio anticipato di Higuain

Con Gonzalo Higuain che pare essere intenzionato a lasciare il Milan per accasarsi al Chelsea già nel corso di questo mese di gennaio, Leonardoè costretto a trovare un'alternativa per evitare di trovarsi col solo Cutrone in attacco per la seconda parte di stagione. Morata, in uscita proprio dai Blues di Sarri, non convince Gattuso. Ecco che potrebbe tornare di moda un nome dal passato come quello di Falcao, pronto a lasciare il Monaco e vecchio pallino di stampo rossonero. A riportarlo è Il Quotidiano Sportivo.