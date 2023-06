Quasi 90 milioni al Milan, quasi 10 d'ingaggio al giocatore: Tonali-Newcastle, difficile rifiutare

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo il ritiro dal calcio di Zlatan Ibrahimovic e il licenziamento di Paolo Maldini, il mondo Milan sta subendo, in queste ore, un altro addio dolorisissimo: si tratta di Sandro Tonali, vicinissimo al passaggio al Newcastle, club arrivato terzo nell'ultima Premier League, per 80 milioni di euro più bonus con un ingaggio, per le prossime sei stagioni, di 8 milioni euro netti annui più due di bonus.

Basta solo citare le cifre per capire che non si poteva sfuggire a questa operazione... Al di là dell'essere bandiera, del milanismo, dello spirito di Sandro Tonali e al di là dei bilanci del Milan che permetterebbero anche dei 'no' difficilmente tali, ad una proposta del genere davvero nessuno in Italia potrebbe rinunciare. Ed è così che Sandro Tonali ha scelto di privarsi del Milan e il Milan ha deciso di privarsi di Sandro Tonali, lasciando per strada uno dei giocatori più amati dalla tifoseria per il disorientamento - a questo punto totale - dei milanisti.Per valutare se questa operazione sia stata corretta o meno, bisognerà capire e vedere come il Milan impiegherà i tanti soldi guadagnati. Innanzitutto: Marcus Thuram è molto vicino, grazie alla spinta del Club e al rallentamento del PSG. Poi serviranno i sostituti di Tonali: da un lato il Milan potrebbe inserirsi nella corsa per Frattesi (il Sassuolo chiede già 40 milioni), dall'altro potrebbe accendere i fari su Milinkovic-Savic (Lazio), Reijnders (AZ), Loftus-Cheek (Chelsea), oltre all'arrivo di Kamada.